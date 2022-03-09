Ассист Мамина помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»

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«Флорида Пантерз» в гостях переиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу «Пантерз».

В составе «Флориды» отличились Сэм Райнхарт (13-я минута), Аарон Экблад (15-я), Энтони Дюклер (28-я) и Картер Вераге (52-я). У «Питтсбурга» шайбы забросили Брайан Раст (24-я), Джейк Гюнцель (24-я) и Сидни Кросби (58-я).

Максим Мамин записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 32 броска.

«Флорида» (83 очка) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» (77) идёт на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Оттаву».

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