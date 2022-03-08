Туктамышева рассказала, чем займётся после завершения карьеры

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Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, чем хотела бы заняться после завершения карьеры.
Туктамышева рассказала, чем займётся после завершения карьеры
  • globallookpress.com
  • © Short Program Kalle Parkkinen/Newspix24

«После завершения спортивной карьеры у меня, конечно, есть мысли поработать в медиа. Нужно будет только поработать над ораторским мастерством, чтобы красиво выходить из любой ситуации. У спортсменов иногда бывают проблемы с высказыванием своих мыслей», — рассказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу ХК «Авангард».

Она также отметила, что фигуристы привыкли выступать на большую аудиторию и поэтому не боятся камер. По мнению Туктамышевой, она может себя попробовать в чём-то другом, но не исключает работу ведущей, помощницы ведущего или комментатора.

Напомним, что Туктамышева не попала в основной состав сборной России по фигурному катанию и не выступила на Олимпиаде в Пекине. В настоящий момент она готовится принять участие в Кубке Первого канала. Российские фигуристы из-за санкции ISU не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее Щербакова заявила, что в фигурном катании все выступают на пределе своих возможностей.

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