«Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Колорадо», Варламов отразил 44 броска

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«Нью-Йорк Айлендерс» в гостях потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Колорадо», Варламов отразил 44 броска
  • © Bruce Bennett/Getty Images

Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 5:4 в пользу «Колорадо».

В составе «Эвеланш» отличились Кейл Макар (15-я и 48-я минуты), Натан Маккиннон (45-я), Джей Ти Комфер (47-я) и Девон Тэйвз (49-я). У «Айлендерс» шайбы забросили Андерс Ли (9-я, 52-я), Кейси Сизикас (54-я) и Брок Нельсон (60-я).

Вратарь «Айлендерс» Сёмен Варламов отразил 44 броска.

Ранее Александр Овечкин заявил, что собирается стать лидером по голам среди всех европейских игроков, выступавших в НХЛ.

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