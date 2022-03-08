«Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Колорадо», Варламов отразил 44 броска
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Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 5:4 в пользу «Колорадо».
В составе «Эвеланш» отличились Кейл Макар (15-я и 48-я минуты), Натан Маккиннон (45-я), Джей Ти Комфер (47-я) и Девон Тэйвз (49-я). У «Айлендерс» шайбы забросили Андерс Ли (9-я, 52-я), Кейси Сизикас (54-я) и Брок Нельсон (60-я).
Вратарь «Айлендерс» Сёмен Варламов отразил 44 броска.
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