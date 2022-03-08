Ещенко сравнил Ваноли с Тедеско и Каррерой
«Он эмоциональный и требовательный. Как и Тедеско. Требует, чтобы на тренировках все отдавались на 120 процентов, чтобы потом это в игру переходило. Если сравнить Ваноли и Карреру, будут ли параллели? Да, оба итальянцы. Все эмоциональные, хотят поменять психологию», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».
Напомним, что в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0. Голами отметились Шамар Николсон и Квинси Промес.
Ваноли возглавил команду после первого круга чемпионата России. На своём посту он заменил Руя Виторию.
Ранее сообщалось, что Рамос не сыграет против «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.