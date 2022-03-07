«Монако» победил «Марсель» в матче Лиги 1, Головин вышел на 85-й минуте

«Монако» на выезде переиграл «Марсель» в матче 27-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре на 58-й минуте забил Желсон Мартинш.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 85-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Монако» набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (47) находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что ПСЖ уступил «Ницце» в матче 27-го тура Лиги 1.