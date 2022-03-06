Хоккеист «Филадельфии» Проворов отказался обсуждать политику на пресс-конференции

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов прервал журналистов, когда они начали спрашивать игрока по поводу ситуации на Украине.

«Я здесь не для того, чтобы говорить о политике, я здесь для того, чтобы говорить о хоккее. Если у вас, ребята, есть хоккейные вопросы, можете их задать. Я здесь не для того, чтобы с вами обсуждать политику. Моё мнение вас не касается», — цитирует Проворова Philly Hockey Now.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине. 

Ранее сообщалось, «Вашингтон Кэпиталз» собирается усилить охрану российскому нападающему Александру Овечкину.

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