Хоккеист «Филадельфии» Проворов отказался обсуждать политику на пресс-конференции

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов прервал журналистов, когда они начали спрашивать игрока по поводу ситуации на Украине.

«Я здесь не для того, чтобы говорить о политике, я здесь для того, чтобы говорить о хоккее. Если у вас, ребята, есть хоккейные вопросы, можете их задать. Я здесь не для того, чтобы с вами обсуждать политику. Моё мнение вас не касается», — цитирует Проворова Philly Hockey Now.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, «Вашингтон Кэпиталз» собирается усилить охрану российскому нападающему Александру Овечкину.