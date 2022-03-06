«Айлендерс» победил «Сент-Луис» в матче НХЛ, Сорокин отразил 27 бросков
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев отличились Оливер Вальстрём и Брок Нельсон, у «Блюз» шайбу забросил Роберт Томас.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 27 бросков из 28.
«Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» находится на третьей строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что передача Евгения Дадонова помогла «Вегас Голден Найтс» обыграть «Анахайм Дакс».