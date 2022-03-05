Финские хоккеисты Покка и Каски покинули «Авангард»

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Финские защитники Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракт с омским хоккейным клубом «Авангард».

Как сообщает пресс-служба «ястребов», у клуба останутся спортивные права на игроков, которые покинули команду по своей инициативе и теперь обязаны выплатить компенсацию за досрочное расторжение соглашений. 

В текущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Покка провёл 41 матч за команду и набрал 12 очков, забросив три шайбы и сделав девять результативных передач. Каски сыграл в 49 встречах, на его счету 34 очка (13 + 21).

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ.

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