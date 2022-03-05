«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Динамо»

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Московский футбольный клуб «Спартак» отказался от гостевой квоты на матч 20-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Динамо».

Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Таким образом, болельщики «Спартака» не будут присутствовать на игре.

«Трибуна B на матч со «Спартаком» — тоже динамовская. Продажа билетов на дерби теперь доступна на секторы всех трибун нашего стадиона», — говорится в заявлении «Динамо».

Встреча состоится 6 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала фаворита матча «Динамо» — «Спартак».

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