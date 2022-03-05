«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Динамо»
Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Таким образом, болельщики «Спартака» не будут присутствовать на игре.
«Трибуна B на матч со «Спартаком» — тоже динамовская. Продажа билетов на дерби теперь доступна на секторы всех трибун нашего стадиона», — говорится в заявлении «Динамо».
Встреча состоится 6 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Матч начнётся в 19:00 мск.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала фаворита матча «Динамо» — «Спартак».