«Байер» в дебютном матче Азмуна сыграл вничью с «Баварией» в Бундеслиге

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Леверкузенский «Байер» на выезде сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в матче 25-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Байер» в дебютном матче Азмуна сыграл вничью с «Баварией» в Бундеслиге
  • AP
  • © Andreas Schaad

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:1.

На 18-й минуте хозяев вывел вперёд Никлас Зюле, а на 36-й счёт стал равным после автогола Томаса Мюллера.

Кроме того, за «Байер» дебютировал иранский форвард Сердар Азмун, который перешёл в леверкузенскую команду зимой из санкт-петербургского «Зенита». Он вышел на замену на 89-й минуте.

«Бавария» набрала 59 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. «Байер» с 45 очками находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» разгромил «Ганновер» и вышел в полуфинал Кубка Германии.

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