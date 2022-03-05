«Байер» в дебютном матче Азмуна сыграл вничью с «Баварией» в Бундеслиге
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Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:1.
На 18-й минуте хозяев вывел вперёд Никлас Зюле, а на 36-й счёт стал равным после автогола Томаса Мюллера.
Кроме того, за «Байер» дебютировал иранский форвард Сердар Азмун, который перешёл в леверкузенскую команду зимой из санкт-петербургского «Зенита». Он вышел на замену на 89-й минуте.
«Бавария» набрала 59 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. «Байер» с 45 очками находится на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» разгромил «Ганновер» и вышел в полуфинал Кубка Германии.