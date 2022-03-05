Карпин заявил, что ему пока не поступало предложений от клубов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном совмещении постов в национальной команде и клубе.

«Никаких предложений ещё не было, всё тихо и спокойно. Посмотрим», — приводит слова Карпин «Матч ТВ».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Изначально Россия в марте должна была сыграть в Польше в рамках стыков за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а победитель пары должен был в дальнейшем встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Карпин заявил, что не планирует вызвать в сборную России полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина из-за логистики.