Карпин заявил, что ему пока не поступало предложений от клубов
«Никаких предложений ещё не было, всё тихо и спокойно. Посмотрим», — приводит слова Карпин «Матч ТВ».
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Изначально Россия в марте должна была сыграть в Польше в рамках стыков за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а победитель пары должен был в дальнейшем встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.
Карпин заявил, что не планирует вызвать в сборную России полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина из-за логистики.