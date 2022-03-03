Черевченко: теперь в Кубке России будет твориться история «Енисея»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о разгромном поражении команды в матче с красноярским «Енисеем» в 1/8 финала Кубка России (0:4).

«Я удивился тому, что «Локомотив» проиграл с таким счётом. Не могу назвать этот результат позором. У каждой команды бывают такие игры. Теперь в Кубке России будет твориться история «Енисея», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» доигрывал матч в меньшинстве. Защитник Наир Тикнизян получил две жёлтые карточки и покинул поле на 36-й минуте. Встреча на московском стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 4:0 в пользу «Енисея».

Ранее Алберто был признан лучшим игроком матча 1/8 финала Кубка России «Зенит» — КАМАЗ.

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