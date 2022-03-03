Семак — об уходе Ракицкого: я благодарен ему за эти три года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе из санкт-петербургского клуба украинского защитника Ярослава Ракицкого.

«Вчера он встречался с нашим руководством, и там они достигли решения о расторжении контракта. Я благодарен Ярославу за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой», — цитирует Семака Sport24.

Напомним, что украинский футболист принял решение покинуть «Зенит» в связи с тяжёлой семейной ситуацией.

Напомним, что 3 марта «Зенит» со счётом 6:0 разгромил КАМАЗ в 1/8 финала Кубка России и вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее экс главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал уход Ракицкого большой потерей для клуба.