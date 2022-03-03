Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ
- AFP
Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу синерубашечников.
В составе «Рейнджерс» отличились Алексис Лафренье (9'), Райан Строум (37'), Патрик Немет (48'), Крис Крайдер (52'), Артемий Панарин (59'). У «Сент-Луиса» шайбы забросили Райан О'Райлли (38'), Иван Барбашёв (39'), Дэвид Перрон (40').
«Рейнджерс» (73 очка) занимает третью строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Сент-Луис» (70) располагается на втором месте в Центральном дивизионе.
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