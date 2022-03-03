Шайба Радулова принесла «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом» в матче НХЛ

«Даллас Старз» на своём льду нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Техаса.

В составе «Далласа» отличились Люк Гленденинг (21-я минута), Джейсон Робертсон (35-я), Райан Сутер (40-я) и Александр Радулов (40-я). У «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Филлип Дано (4-я) и Артур Калиев (29-я и 34-я).

«Даллас» (63 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Лос-Анджелес» (65) располагается на второй позиции в Тихоокеанском дивизионе.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов догнал Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ.