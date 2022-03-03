«Чемпионат»: с высокой долей вероятности с сезона-2022/2023 в РПЛ будут играть 18 команд
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, данный вопрос обсуждался на последнем собрании Лиги. Пока что решение отложено, однако в клубах никто не сомневается в расширении высшего дивизиона.
Основным аргументом увеличения числа клубов в РПЛ называется увеличение количества матчей чемпионата, что особенно актуально в связи с вероятным отсутствием еврокубков в следующем сезоне.
На данный момент в элитном дивизионе выступают 16 команд.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин выступил против идеи расширения РПЛ.