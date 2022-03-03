«Чемпионат»: с высокой долей вероятности с сезона-2022/2023 в РПЛ будут играть 18 команд

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Со следующего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) с высокой долей вероятности будут выступать 18 команд.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, данный вопрос обсуждался на последнем собрании Лиги. Пока что решение отложено, однако в клубах никто не сомневается в расширении высшего дивизиона.

Основным аргументом увеличения числа клубов в РПЛ называется увеличение количества матчей чемпионата, что особенно актуально в связи с вероятным отсутствием еврокубков в следующем сезоне.

На данный момент в элитном дивизионе выступают 16 команд.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин выступил против идеи расширения РПЛ.

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