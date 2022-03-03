Ваноли назвал тяжёлым психологическим ударом исключение «Спартака» из Лиги Европы

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался об исключении команды из розыгрыша Лиги Европы.

«Это был тяжёлый психологический удар. «Спартак» заслуживал играть в Лиге Европы. Мы не можем оказать влияние на то, что происходит», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Спартак» занял первое место в группе ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Благодаря этому он пробился в 1/8 турнира. По результатам жеребьёвки российский коллектив должен был на этой стадии сыграть с «Лейпцигом».

Ранее сообщалось, что Ваноли намерен оставаться в России, несмотря на рекомендации МИД Италии.