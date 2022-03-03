Ваноли назвал тяжёлым психологическим ударом исключение «Спартака» из Лиги Европы
«Это был тяжёлый психологический удар. «Спартак» заслуживал играть в Лиге Европы. Мы не можем оказать влияние на то, что происходит», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
«Спартак» занял первое место в группе ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Благодаря этому он пробился в 1/8 турнира. По результатам жеребьёвки российский коллектив должен был на этой стадии сыграть с «Лейпцигом».
Ранее сообщалось, что Ваноли намерен оставаться в России, несмотря на рекомендации МИД Италии.