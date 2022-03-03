Ваноли назвал тяжёлым психологическим ударом исключение «Спартака» из Лиги Европы

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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался об исключении команды из розыгрыша Лиги Европы.

«Это был тяжёлый психологический удар. «Спартак» заслуживал играть в Лиге Европы. Мы не можем оказать влияние на то, что происходит», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Спартак» занял первое место в группе ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Благодаря этому он пробился в 1/8 турнира. По результатам жеребьёвки российский коллектив должен был на этой стадии сыграть с «Лейпцигом». 

Ранее сообщалось, что Ваноли намерен оставаться в России, несмотря на рекомендации МИД Италии.

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