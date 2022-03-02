Ваноли намерен оставаться в России, несмотря на рекомендации МИД Италии
«По другим клубам я не могу ничего сказать. По себе и по своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаёмся. И будем здесь оставаться до последнего, пока есть возможность. Потому что мы считаем, что футбол несёт посыл к миру», — цитирует Ваноли «Матч ТВ».
По словам итальянского специалиста, после отстранения из Лиги Европы команда намерена показать свой максимум в других турнирах. Ваноли подчеркнул, что намерен достичь наивысшего результата в чемпионате и Кубке России.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» немец Даниэль Фарке был вынужден покинуть свой пост.