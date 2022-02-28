Экс-боец UFC Пенья примет участие в Гран-при АСА
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Об этом сообщил президент лиги Алексей Яценко.
С 2018 по 2021 год Луис Пенья выступал в UFC. За свою карьеру он одержал десять побед и потерпел три поражения.
Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $800 тыс., состав пар будет определён в результате жеребьёвки.
Ранее сообщалось, что россиянин Али Багов войдёт в состав участников Гран-при АСА. Помимо Багова и Пеньи, в турнире примут участие Артём Резников, Хакран Диас, Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян.