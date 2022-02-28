Экс-боец UFC Пенья примет участие в Гран-при АСА

Американский боец смешанного стиля Луис Пенья, известный по выступлениям в UFC, подписал контракт на участие в Гран-при ACA.

Об этом сообщил президент лиги Алексей Яценко.

С 2018 по 2021 год Луис Пенья выступал в UFC. За свою карьеру он одержал десять побед и потерпел три поражения.

Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $800 тыс., состав пар будет определён в результате жеребьёвки.

Ранее сообщалось, что россиянин Али Багов войдёт в состав участников Гран-при АСА. Помимо Багова и Пеньи, в турнире примут участие Артём Резников, Хакран Диас, Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян.