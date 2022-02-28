Экс-боец UFC Пенья примет участие в Гран-при АСА

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Американский боец смешанного стиля Луис Пенья, известный по выступлениям в UFC, подписал контракт на участие в Гран-при ACA.
Экс-боец UFC Пенья примет участие в Гран-при АСА
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Об этом сообщил президент лиги Алексей Яценко.

С 2018 по 2021 год Луис Пенья выступал в UFC. За свою карьеру он одержал десять побед и потерпел три поражения.

Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $800 тыс., состав пар будет определён в результате жеребьёвки. 

Ранее сообщалось, что россиянин Али Багов войдёт в состав участников Гран-при АСА. Помимо Багова и Пеньи, в турнире примут участие Артём Резников, Хакран Диас, Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян.

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