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Маринин: Трусова в силу молодости, таланта и внутреннего огня не всегда слышит тренера

28.02.2022, 19:42 |

Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин поделился мнением о серебряном призёре Игр в Пекине в фигурном катании Александре Трусовой.

Маринин: Трусова в силу молодости, таланта и внутреннего огня не всегда слышит тренера
  • Gettyimages.ru
  • © Annice Lyn

«Саша, насколько я могу судить, человек практически неуправляемый и непредсказуемый. Она в силу молодости, таланта и внутреннего огня не слышит тренера. А тренер всё-таки должен прогнозировать результат и знать, чего ожидать от спортсмена. Саша же решает прыгать тройной аксель и все свои четверные. А вот если бы она аккуратно, планомерно начала сезон с двух четверных и постепенно наращивала обороты, показывала прогресс и вышла на пик формы к Олимпиаде, тогда это, возможно, была бы золотая медаль», — сказал Маринин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Трусова возобновила тренировки в «Хрустальном».

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