«Жальгирис» не приедет в Россию на ближайшие матчи Евролиги
- РИА Новости
«Мы приняли решение — «Жальгирис» не поедет в Россию, где нам предстояло сыграть два матча регулярного сезона», — цитирует директора литовского клуба Паулюса Мотеюнса пресс-служба команды из Каунаса.
Отмечается, что «Жальгирис» уже уведомил Евролигу о своём решении.
Руководство Евролиги обсудит ситуацию между Россией и Украиной 25 февраля.
Мотеюнса дал понять, что намерен предложить клубам Евролиги из Западной Европы принять совместное решение не только не проводить матчи в России, но и бойкотировать игры со всеми российскими командами.
Матч «Жальгириса» с ЦСКА должен был пройти в Москве 25 марта, с «Зенитом» в Санкт-Петербурге — 8 апреля.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не полетела на матч баскетбольной Евролиги с «Зенитом».
Zalgiris took the decision not to travel to Russia, where they were supposed to face CSKA Moscow and Zenit St. Petersburg.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 24, 2022
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