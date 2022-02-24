«Жальгирис» не приедет в Россию на ближайшие матчи Евролиги

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Руководство литовского «Жальгириса» приняло решение отказаться от поездки в Россию на матчи регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» из-за ситуации на Украине.
«Жальгирис» не приедет в Россию на ближайшие матчи Евролиги
  • РИА Новости

«Мы приняли решение — «Жальгирис» не поедет в Россию, где нам предстояло сыграть два матча регулярного сезона», — цитирует директора литовского клуба Паулюса Мотеюнса пресс-служба команды из Каунаса.

Отмечается, что «Жальгирис» уже уведомил Евролигу о своём решении.

Руководство Евролиги обсудит ситуацию между Россией и Украиной 25 февраля.

Мотеюнса дал понять, что намерен предложить клубам Евролиги из Западной Европы принять совместное решение не только не проводить матчи в России, но и бойкотировать игры со всеми российскими командами.

Матч «Жальгириса» с ЦСКА должен был пройти в Москве 25 марта, с «Зенитом» в Санкт-Петербурге — 8 апреля.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не полетела на матч баскетбольной Евролиги с «Зенитом».

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