Бышовец: руководство ЦСКА затянуло со сменой поколений

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о трансферах московского ЦСКА в зимнее трансферное окно.
Бышовец: руководство ЦСКА затянуло со сменой поколений
  • РИА Новости

«В нынешнее трансферное окно они пригласили исключительно легионеров, избавившись от целого ряда россиян. Руководство клуба поняло, что затянуло со сменой поколений. Многие игроки застоялись, потеряли мотивацию», — цитирует Бышовца Betonmobile.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая владеет 77,63% акций ЦСКА, попала под санкции со стороны Министерства финансов США. Данное решение американского правительства обусловлено конфликтом России с Украиной из-за признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР. 

В рамках 19-го тура РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком» 26 февраля в 19:00 мск.

Ранее УЕФА подтвердил, что все матчи 24 февраля пройдут по расписанию.

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