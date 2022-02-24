Бышовец: руководство ЦСКА затянуло со сменой поколений

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о трансферах московского ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«В нынешнее трансферное окно они пригласили исключительно легионеров, избавившись от целого ряда россиян. Руководство клуба поняло, что затянуло со сменой поколений. Многие игроки застоялись, потеряли мотивацию», — цитирует Бышовца Betonmobile.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая владеет 77,63% акций ЦСКА, попала под санкции со стороны Министерства финансов США. Данное решение американского правительства обусловлено конфликтом России с Украиной из-за признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР.

В рамках 19-го тура РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком» 26 февраля в 19:00 мск.

Ранее УЕФА подтвердил, что все матчи 24 февраля пройдут по расписанию.