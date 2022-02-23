Семак: участие Караваева в матче с «Бетисом» под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности футболистов к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Бетиса».

«Что касается тех, кто не сыграет, то Ловрен продолжает восстанавливаться, Алип не заявлен, у Караваева есть небольшие проблемы. Сегодня мы его проверим», — сказал Семак.

Он также заявил, что у Юри Алберто и Даниила Одоевского есть шансы появиться на поле. Он добавил, что Ярослав Ракицкий готов сыграть против «Бетиса».

В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от участия в еврокубках.