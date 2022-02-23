Юран провёл первую тренировку с «Химками»

Короткая ссылка
Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран провёл первую тернировку с командой.
Юран провёл первую тренировку с «Химками»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём Twitter-аккаунте.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

В «Химках» Юран сменил Игоря Черевченко, контракт с которым был расторгнут по взаимному согласию сторон. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в 18 матчах.

Ранее Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить