Юран провёл первую тренировку с «Химками»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран провёл первую тернировку с командой.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём Twitter-аккаунте.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

В «Химках» Юран сменил Игоря Черевченко, контракт с которым был расторгнут по взаимному согласию сторон. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в 18 матчах.

Ранее Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от участия в еврокубках.