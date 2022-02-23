Туктамышева: когда заранее вешают на тебя медаль, это может сбить

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как может сбить настрой спортсмена, если его заранее считают фаворитом соревнований.

«Когда заранее вешают на тебя медаль, это может сбить, потому что начинает давить чрезмерная ответственность, ты больше думаешь об этом. Это сложновато», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.

При этом она добавила, что кого-то, наоборот, такая ответственность может мотивировать на хороший результат.

Напомним, что Туктамышева не попала в основной состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпиаду. Она также не примет участия в финале Кубка России, но досрочно фигуристка не завершала сезон.

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