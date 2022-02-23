Туктамышева: когда заранее вешают на тебя медаль, это может сбить
- РИА Новости
«Когда заранее вешают на тебя медаль, это может сбить, потому что начинает давить чрезмерная ответственность, ты больше думаешь об этом. Это сложновато», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.
При этом она добавила, что кого-то, наоборот, такая ответственность может мотивировать на хороший результат.
Напомним, что Туктамышева не попала в основной состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпиаду. Она также не примет участия в финале Кубка России, но досрочно фигуристка не завершала сезон.
Ранее Тарасова назвала Тутберидзе выдающимся тренером.