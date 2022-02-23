Туктамышева: когда заранее вешают на тебя медаль, это может сбить

Короткая ссылка
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как может сбить настрой спортсмена, если его заранее считают фаворитом соревнований.
Туктамышева: когда заранее вешают на тебя медаль, это может сбить
  • РИА Новости

«Когда заранее вешают на тебя медаль, это может сбить, потому что начинает давить чрезмерная ответственность, ты больше думаешь об этом. Это сложновато», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.

При этом она добавила, что кого-то, наоборот, такая ответственность может мотивировать на хороший результат.

Напомним, что Туктамышева не попала в основной состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпиаду. Она также не примет участия в финале Кубка России, но досрочно фигуристка не завершала сезон.

Ранее Тарасова назвала Тутберидзе выдающимся тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить