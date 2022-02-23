Норвежский лыжник Холунд надеется, что у Тюмени отберут финал Кубка мира

Трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Ханс Кристер Холунд считает, что финальный этап Кубка мира следует перенести из Тюмени в связи с политической обстановкой.

«Было бы неправильно проводить соревнования по лыжным гонкам в стране, которая готовится к войне. Надеюсь, FIS удастся перенести гоночный уикенд, а не просто отменить», — приводит слова Холунда VG.

В Тюмени с 18 по 20 марта должен пройти финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Напомним, что представитель Федерации лыжных видов спорта Швеции Ула Стремберг сообщила, что Международная федерация лыжного спорта попросила Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира.

Ранее в FIS объяснили поиск альтернативы Тюмени для проведения финала КМ по лыжным гонкам.