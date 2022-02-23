Норвежский лыжник Холунд надеется, что у Тюмени отберут финал Кубка мира

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Ханс Кристер Холунд считает, что финальный этап Кубка мира следует перенести из Тюмени в связи с политической обстановкой.
Норвежский лыжник Холунд надеется, что у Тюмени отберут финал Кубка мира
  • ©Lars Baron/Getty Images

«Было бы неправильно проводить соревнования по лыжным гонкам в стране, которая готовится к войне. Надеюсь, FIS удастся перенести гоночный уикенд, а не просто отменить», — приводит слова Холунда VG.

В Тюмени с 18 по 20 марта должен пройти финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Напомним, что представитель Федерации лыжных видов спорта Швеции Ула Стремберг сообщила, что Международная федерация лыжного спорта попросила Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира.

Ранее в FIS объяснили поиск альтернативы Тюмени для проведения финала КМ по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить