В сборной Польши опровергли информацию о желании перенести матч с Россией из Москвы

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Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отреагировал на информацию о том, что польский футбольный союз хочет направить обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести стыковой матч с Россией за выход на ЧМ-2022.
В сборной Польши опровергли информацию о желании перенести матч с Россией из Москвы
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«Это неправда. Скоро выступим с официальным заявлением», — цитирует пресс-атташе Sport24.

Отмечалось, что Польша намерена прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

Напомним, что, по планам, встреча должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена».

Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о желании Польши перенести матч с Россией на нейтральное поле.

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