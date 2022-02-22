В сборной Польши опровергли информацию о желании перенести матч с Россией из Москвы
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«Это неправда. Скоро выступим с официальным заявлением», — цитирует пресс-атташе Sport24.
Отмечалось, что Польша намерена прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.
Напомним, что, по планам, встреча должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена».
Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о желании Польши перенести матч с Россией на нейтральное поле.