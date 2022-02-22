Шварц рассказал о знакомстве с Карпиным

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о знакомстве с наставником сборной России по футболу Валерием Карпиным.

«Это прекрасный специалист со своим узнаваемым почерком и принципами работы. Теперь я познакомился с Карпиным лично. Он мне очень понравился как человек», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 36 очков.

Ранее сообщалось, что турецкая бригада арбитров обслужит ответный матч «Бетиса» и «Зенита».