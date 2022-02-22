Тренер Нурмагомедова рассказал, что россиянин помог ему наладить бизнес

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Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как россиянин помог ему с бизнесом.
Тренер Нурмагомедова рассказал, что россиянин помог ему наладить бизнес
  • РИА Новости

«Мне удалось начать с определёнными людьми бизнес по импорту и экспорту продуктов питания, а также строительных материалов и медикаментов. Эти люди стали работать со мной благодаря связям Нурмагомедова. Компания называется IMX Power, её офис находится в Дубае. Также благодаря Хабибу мы запускаем линию одежды. Одно из направлений будет называться «План отца» — в память Абдулманапа. Также другая линия одежды под названием Jav, три первых буквы моего имени. Данная линия появилась ещё до «Плана отца». Вот эти два проекта плюс импорт и экспорт с IMX Power», — сказал Мендес в интервью «Спорт-Экспрессу».

Нурмагомедов провёл последний бой в октябре 2020 года, победив треугольником Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби.

Ранее тренер Нурмагомедова рассказал о нынешней форме экс-чемпиона UFC.

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