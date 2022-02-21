Большунов: не люблю, когда меня называют королём лыж

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился эмоциями после завершения Игр 2022 года в Пекине.

«Тяжела ли лыжная корона? Как видите, нет. Называют лыжным королём, хорошо. Для себя я не король. Не люблю, когда меня так называют. Всё, что было, уже прошло... Сейчас будет много всяких мероприятий, много чего нужно будет решать за короткий промежуток времени. Через четыре дня ещё этап Кубка мира», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

По его словам, для него ценна каждая из девяти завоёванных медалей на двух Олимпиадах.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в «разделке» на 15 км и в командном спринте.

Ранее сообщалось, что Большунов и Щербакова подняли российский флаг под гимн на церемонии чествования олимпийцев.