Женская сборная Саудовской Аравии по футболу провела первый матч в истории

Женская сборная Саудовской Аравии по футболу сыграла свой первый в истории международный матч.

В контрольном матче саудитки переиграли команду Сейшельских островов со счётом 2:0.

Первый мяч в истории женской сборной Саудовской Аравии забила Аль-Бандари Мубарак.

В Саудовской Аравии до 2018 года не разрешали женщинам посещать футбольные матчи, а в 2020-м в стране стали проводить встречи женской национальной лиги.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.