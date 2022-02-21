Женская сборная Саудовской Аравии по футболу провела первый матч в истории

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Женская сборная Саудовской Аравии по футболу сыграла свой первый в истории международный матч.
Женская сборная Саудовской Аравии по футболу провела первый матч в истории
  • Gettyimages.ru

В контрольном матче саудитки переиграли команду Сейшельских островов со счётом 2:0.

Первый мяч в истории женской сборной Саудовской Аравии забила Аль-Бандари Мубарак.

В Саудовской Аравии до 2018 года не разрешали женщинам посещать футбольные матчи, а в 2020-м в стране стали проводить встречи женской национальной лиги.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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