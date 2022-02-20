Роднина: Трусовой явно не хватает женского катания

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась своим мнением о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине.

«На женское одиночное фигурное катание, наверное, были самые большие планы и ожидания. Я даже не про пьедестал почёта, а в целом. Я очень рада за Анна Щербакову. По-своему рада и за Александру Трусову. Каждый идёт своим путём: если Щербакова вся такая нежность, мягкость и утончённость, когда без особого риска, а с большой гарантией, то Саша Трусова — это какой-то революционер. Всё-таки хотелось бы уже у неё видеть не только четверные прыжки, но и женское катание. Явно не хватает этого. Она берёт количеством сложных прыжков и максимализмом. Может быть, из-за этого у неё был срыв — она всегда идёт на самый большой риск, при этом её ничего не останавливало. Можно было бы сказать: «Сделаю четыре четверных прыжка, то зачем мне делать пятый?» — это её не останавливает. Значит, большая перспектива для наших хореографов. Хореография — это не программу составить, это ещё вытащить у спортсмена душу», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Трусова первой в истории выполнила пять прыжков в произвольной программе, однако не сумела завоевать золотую медаль Олимпиады, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Трусова призналась, что иначе представляла себе Олимпиаду.