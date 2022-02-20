Дортмундская «Боруссия» разгромила мёнхенгладбахскую в матче Бундеслиги

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала победу над мёнхенгладбахской.

Встреча, проходившая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Дубль на счету Марко Ройса, также забивали Дониэлл Мален, Мариус Вольф, Юссуфа Мукоко и Эмре Джан.

Дортмундцы набрали 49 очков и занимают второе место в Бундеслиге. Мёнхенгладбахская «Боруссия» имеет 26 очков и идёт 13-й.

Ранее дубль Левандовски помог «Баварии» победить дортмундский «Гройтер Фюрт» в матче Бундеслиги.