Дортмундская «Боруссия» разгромила мёнхенгладбахскую в матче Бундеслиги
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Встреча, проходившая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
Дубль на счету Марко Ройса, также забивали Дониэлл Мален, Мариус Вольф, Юссуфа Мукоко и Эмре Джан.
Дортмундцы набрали 49 очков и занимают второе место в Бундеслиге. Мёнхенгладбахская «Боруссия» имеет 26 очков и идёт 13-й.
Ранее дубль Левандовски помог «Баварии» победить дортмундский «Гройтер Фюрт» в матче Бундеслиги.