Тутберидзе назвала шакалами злопыхателей Валиевой

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Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, после завершения зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, вновь высказалась о ситуации со своей ученицей.

«Те, кто ещё вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и, как шакалы, набросились, предлагая разные способы инквизиции», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.

По её мнению, Валиева, безусловно, является олимпийской чемпионкой Пекина в командных соревнованиях. Тутберидзе подчеркнула, что15-летняя фигуристка — очень хрупкая, но очень сильная спортсменка. Она призвала пройти испытание, которое выпало Камиле, всем вместе.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева.

Ранее сообщалось, что Валиева приступила к тренировкам в Москве.