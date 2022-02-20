Глава МОК объявил о закрытии зимней Олимпиады в Пекине

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XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине официально закрыты.

Об этом объявил 20 февраля президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Церемония закрытия Игр-2022 проходит на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.

Олимпиада стартовала 4 февраля. В рамках соревнований было разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).

Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине, но с национальным рекордом финишировала на втором месте по общему числу наград.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдёт в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что в Пекине началась церемония закрытия Олимпиады 2022 года.