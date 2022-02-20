Ковальчук не исключил продолжения карьеры хоккеиста

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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук после поражения от Финляндии в финале Олимпиады ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры игрока.

«Карьера игрока? Посмотрим. Есть мнение, что не убил в себе игрока и не перестроился на работу генменеджера. Мы все спортсмены — это самое главное», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

При этом он отметил, что ему не важно, в какой роли пребывать в сборной.

«Ты хочешь оставить что-то особенное, донести до ребят, чтобы в сложный момент они поверили в себя. Я это всё прошёл и не могу быть другим», — добавил Ковальчук.

Последним клубом Ковальчука был омский «Авангард», который он покинул в 2021 году.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил игроков национальной команды с серебряными медалями Олимпиады в Пекине.