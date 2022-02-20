Бородавко назвал Тутберидзе выдающимся тренером

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Наставник сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о заслуженном тренере России фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Она выдающийся специалист. У неё есть своя методика воспитания чемпионов, которую никто в мире повторить не может. И у многих такая зависть, что зубы скрипят от бессилия. Она лучшая в мире», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Он также резко не согласился с людьми, которые критикуют Тутберидзе за то, что она работает с очень юными спортсменками, не выдерживающими по итогу два олимпийских цикла. По его мнению, в её методах люди ищут проблемы от собственного бессилия. При этом специалист считает, что фигурное катание в целом — недолговечный вид спорта для атлета.

«Сколько чемпионок она воспитала? Разные по своим данным спортсменки достигают высочайшего уровня. Пять четверных – это как?! Далеко не все мужчины на такое способны. А её девочки прыгают», — сказал Бородавко.

Ранее российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, после завоевания серебра на Олимпиаде в Пекине поблагодарил Тутберидзе за совместную работу.