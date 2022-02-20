В «Авангарде» пошутили над финским хоккеистом Поккой после шайбы в ворота России

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Омский клуб «Авангард» отреагировал на шайбу защитника команды Вилле Покки в составе сборной Финляндии в матче с Россией в финале Олимпиады в Пекине.

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