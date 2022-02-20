В «Авангарде» пошутили над финским хоккеистом Поккой после шайбы в ворота России

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала фото заклеенного места финна в раздевалке команды и листа с подписью «Уволен».
«В Балашихе Вилле Покку ждёт сюрприз», — написано в Instagram клуба.
Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал вратаря Ивана Федотова лучшим игроком национальной команды на Играх-2022.