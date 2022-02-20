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В «Авангарде» пошутили над финским хоккеистом Поккой после шайбы в ворота России

20.02.2022, 14:02 |

Омский клуб «Авангард» отреагировал на шайбу защитника команды Вилле Покки в составе сборной Финляндии в матче с Россией в финале Олимпиады в Пекине.

В «Авангарде» пошутили над финским хоккеистом Поккой после шайбы в ворота России
  • Gettyimages.ru

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала фото заклеенного места финна в раздевалке команды и листа с подписью «Уволен».

«В Балашихе Вилле Покку ждёт сюрприз», — написано в Instagram клуба.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал вратаря Ивана Федотова лучшим игроком национальной команды на Играх-2022.

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