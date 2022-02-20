Фильппула — после победы Финляндии на ОИ: горжусь, что являюсь капитаном этой сборной

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Нападающий и капитан сборной Финляндии Валттери Фильппула поделился эмоциями после победы над Россией в финале Олимпиады в Пекине.

«Великолепный турнир, мы играли здорово, росли во время турнира. Тяжёлые соперники, тяжёлые матчи в одну шайбу. Счастливы, что выиграли, сегодня провели хороший матч, здорово играли в обороне весь турнир. У России много мастерства, они смогли открыть счёт, но мы ничего не меняли, играли так же, мы отлично играем в равных составах весь турнир. К счастью, мы забили два гола и победили. Горжусь, что являюсь капитаном этой сборной», — цитирует Фильппулу «Чемпионат».

По его словам, чувство победы в Олимпиаде является особенным для всей страны, а также отметил, что каждый игрок внёс свой вклад в успех команды. Он также отметил работу главного тренера Суоми Юкки Ялонена, который создал систему игры, приводящую сборную к победам.

«Причина, почему постоянно выигрываем у России, одна. Отличных команд много. И на этом турнире мы здорово играли в защите. Для нас именно этот стиль является выигрышным. Опять же различий между командами не так много по силе», — добавил хоккеист.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее народный артист России Денис Мацуев заявил, что игра сборной России на Играх-2022 оставила разочаровывающее впечатление.