Губерниев: золота на ОИ-2022 российские спортсмены явно не добрали

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги Олимпиады в Пекине.

«По общему количеству наград Олимпиада для России более чем успешная. 32 медали — очень здорово, молодцы. Но золота явно не добрали. Более того, золото выигрывали только представители двух видов спорта, это маловато. Честно говоря, я рассчитывал на 9—10 золотых медалей, но это спорт», — цитирует Губерниева Sport24.

Он отметил, что где-то россиянам не хватало совсем чуть-чуть до высшей ступени пьедестала почёта. Кроме того, комментатор назвал лыжника Александра Большунова, завоевавшего три золотые награды, главным героем Игр.

«Теперь нам самое главное — сделать всё, чтобы провести церемонию награждения в командном турнире у фигуристов, где Россия гордо стояла бы на первом месте, это важно. С моей точки зрения, это национальная задача — сделать всё, чтобы Валиева и её коллеги остались олимпийскими чемпионами. Главное разочарование Олимпиады? Хоккеисты», — добавил Губерниев.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Подопечные Алексея Жамнова проиграли команде Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут одолеть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поблагодарил сборную России по хоккею за серебро Игр в Пекине.