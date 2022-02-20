Плющев: в сборной России по хоккею есть серьёзные проблемы, но мы ничего не меняем

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение национальной команды от Финляндии на Олимпиаде в Пекине.

«Проблемы есть, и серьезные. Как говорил Козьма Прутков, надо зрить в корень. К сожалению, ни юноши, ни молодёжь, ни национальная команда давно нас золотом не балуют. Значит, есть то, что надо менять. Но мы этого не делаем: либо не хотим, либо не знаем как. Для того, чтобы чего-то добиваться, надо что-то поменять», — цитирует Плющева Sport24.

По его мнению, решения по изменениям могут быть не очень популярными, но принести результат в течение некоторого времени. Он отметил, что на данный момент ничего хорошего, так как сборная показала невнятную игру при не самых оптимальных составах соперников. Специалист также признался, что ему хочется в большей степени видеть красивую игру команды, чем результат.

«За исключением нашего голкипера Федотова, который был просто великолепен на протяжении всего турнира, и защитника Никишина, не могу никого отметить. Они выделялись и по самоотдаче, и по мастерству. Остальные сыграли на своем среднем уровне. А средний — не уровень олимпийских чемпионов», — добавил тренер.

Россия проиграла Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поблагодарил игроков национальной команды по итогам Игр в Пекине.