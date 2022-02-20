Жамнов: все игроки сборной России были достойны выступать на Играх-2022

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал завоевание серебряных медалей на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Я отвечу так, что все те, кто был на данный момент в сборной, достойны выступать на Олимпиаде. Никаких вопросов нет, если рассматривать другие кандидатуры», — цитирует ТАСС Жамнова.

Тренер посетовал, что у сборной из-за сложной коронавирусной ситуации было не так много товарищеских матчей, в которых можно было бы скрупулёзнее посмотреть каждую кандидатуру в сборную. Вместе с тем он подчеркнул, что все национальные команды были в одинаковом положении.

Российская сборная проиграла команде Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Церемония закрытия Игр в Пекине состоится 20 февраля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и его штаб будут готовить сборную России по хоккею к ЧМ-2022.