Брызгалов — об организации Олимпиады в Пекине: какой-то кошмар 

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Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов раскритиковал организацию зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Олимпиада меня уже достала, поскорее бы уже закончилась. С каждым разом МОК всё хуже и хуже проводит Игры. Смотреть неинтересно, какой-то кошмар», — цитирует Брызгалова «Чемпионат».

41-летний голкипер затруднился назвать, когда в последний раз он был доволен организацией Олимпийских игр.

Он также признался, что не смотрит олимпийский турнир по хоккею, поскольку там не участвуют игроки Национальной хоккейной лиги.

По словам Брызгалова, когда он участвовал в Олимпиадах — это были праздники жизни.

Россия в финале Игр-2022 встретится с Финляндией 20 февраля. Матч начнётся в 07:10 мск.

Ранее Брызгалов заявил, что сборная России по хоккею сделает всё для победы над Финляндией в финале ОИ-2022.





