Семак: поля на базе «Зенита» в непригодном состоянии, готовимся к «Бетису» в Испании

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе подготовки к ответному матчу с «Бетисом» в Лиге Европы УЕФА.



«Поля на тренировочной базе в непригодном состоянии, поэтому нам пришлось готовиться к ответной игре против «Бетиса» в Испании», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По словам тренера, Ловрен продолжает восстанавливаться, игрок не поехал на сборы в Испанию. Крицюк тренируется по индивидуальной программе.

Семак добавил, что Дзюба, Клаудиньо и Малком готовы к ответному матчу.

«Зенит» в первом матче 1/16 финала плей-офф ЛЕ уступил на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее Дзюба заявил, что «Зенит» не имеет права на своём поле быть боязливым.