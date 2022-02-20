Семак: поля на базе «Зенита» в непригодном состоянии, готовимся к «Бетису» в Испании
«Поля на тренировочной базе в непригодном состоянии, поэтому нам пришлось готовиться к ответной игре против «Бетиса» в Испании», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
По словам тренера, Ловрен продолжает восстанавливаться, игрок не поехал на сборы в Испанию. Крицюк тренируется по индивидуальной программе.
Семак добавил, что Дзюба, Клаудиньо и Малком готовы к ответному матчу.
«Зенит» в первом матче 1/16 финала плей-офф ЛЕ уступил на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.
Ранее Дзюба заявил, что «Зенит» не имеет права на своём поле быть боязливым.