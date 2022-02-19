Морозов заявил, что он и Тарасова были хорошо готовы к Олимпиаде

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Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, как их дуэт готовился к Олимпиаде в Пекине.

«Мы были готовы хорошо, на чемпионате Европы был тоже хороший прокат короткой программы, были огрехи в произвольной. Мы хорошо тренировались дома, в Москве. Переехали в Красноярск, переехали сюда, в Пекин. До последнего не было понятно, кто будет в «команднике» выступать. Мы были готовы давно, здесь поддерживали себя в форме, накатывали программы для автоматизма», — сказал Морозов после произвольной программы.

Тарасова и Морозов завоевали серебро среди спортивных пар на Олимпиаде с результатом 239,25, уступив только китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну 0,63 балла.

Ранее Морозов признался, что после завершения Олимпиады внутри образовалась эмоциональная пустота.