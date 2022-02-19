Победа Большунова, серебро Якимушкина, провал Клебо: главное к утру

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в марафоне на 30 км, Иван Якимушкин завоевал серебро. Эта и другие новости — в утренней подборке RT.

Большунов выиграл марафон на Олимпиаде в Пекине, Якимушкин — второй.

Клебо по ходу марафона снялся с гонки на Олимпиаде в Пекине.

Вяльбе заявила, что Клебо не хотел бежать марафон, но после сокращения дистанции согласился.

Сообщалось, что изменены дистанция и время старта мужского лыжного марафона на Олимпиаде-2022.

Российский конькобежец Алдошкин вышел в финал масс-старта на ОИ-2022.

Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпиады.

Щербакова заявила, что Нэйтан Чен выступит на Кубке Первого канала в Сочи.

Экипаж Гайтюкевича занимает седьмое место после второй попытки в бобслее на ОИ-2022.

Командные соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде перенесены.

Новозеландский фристайлист Портеус выиграл золото в хафпайпе на Олимпиаде-2022.

Ройселанн будет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии закрытия Олимпиады.

Ранее Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 14-го дня Игр в Пекине.