Победа Большунова, серебро Якимушкина, провал Клебо: главное к утру

Большунов выиграл марафон на Олимпиаде в Пекине, Якимушкин — второй.
Клебо по ходу марафона снялся с гонки на Олимпиаде в Пекине.
Вяльбе заявила, что Клебо не хотел бежать марафон, но после сокращения дистанции согласился.
Сообщалось, что изменены дистанция и время старта мужского лыжного марафона на Олимпиаде-2022.
Российский конькобежец Алдошкин вышел в финал масс-старта на ОИ-2022.
Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпиады.
Щербакова заявила, что Нэйтан Чен выступит на Кубке Первого канала в Сочи.
Экипаж Гайтюкевича занимает седьмое место после второй попытки в бобслее на ОИ-2022.
Командные соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде перенесены.
Новозеландский фристайлист Портеус выиграл золото в хафпайпе на Олимпиаде-2022.
Ройселанн будет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии закрытия Олимпиады.
Ранее Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 14-го дня Игр в Пекине.