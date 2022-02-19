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Плющенко: думаю, Щербакова не продолжит карьеру после победы на Олимпиаде

19.02.2022, 10:20 |

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказал своё мнение по поводу будущего Анны Щербаковой после её победы на Олимпиаде в Пекине.

Плющенко: думаю, Щербакова не продолжит карьеру после победы на Олимпиаде
  • ©Sarah Stier/Getty Images

«Думаю, Щербакова не продолжит карьеру, но не сомневаюсь, что Анна проявит себя в других сферах жизни», — цитирует Плющенко РИА Новости.

При этом он заявил, что для Александры Трусовой и Камилы Валиевой спортивная карьера только начинается. По мнению Плющенко, в них заложена техническая база.

Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла другая россиянка, Александра Трусова, с результатом 251,73 балла. Камила Валиева не попала на пьедестал почёта, став четвёртой.

Ранее Щербакова заявила, что Нэйтан Чен выступит на Кубке Первого канала в Сочи.

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