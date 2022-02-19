Кондратюк: никто никогда в жизни не отберёт эмоции и счастье, что я попал на Олимпиаду

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Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Пекине.

«Знаете, я долго думал и пришёл к тому, что на льду мы всем показали, что выиграли как спортсмены. Остальное уже зависит не от нас. Но никто никогда в жизни не отберёт у меня эмоции, впечатления, воспоминания и счастье, что я попал на Олимпийские игры», — цитирует Кондратюка сайт ФФККР.

Он также рассказал, что команда уже собиралась ехать на церемонию награждения, ждала автобус, но её отменили. Фигурист добавил, что старался поддерживать Камилу Валиеву и отвлекать её. Они часто куда-то ходили, собирали LEGO и просто общались.

Напомним, что сборная России, в составе которой выступали Камила Валиева и Марк Кондратюк, выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования положительной допинг-пробы Валиевой от 25 декабря 2021 года.

Ранее Щербакова рассказала, что поддержала свою подругу по команде Камилу Валиеву, занявшую четвёртое место на Олимпиаде в Пекине.