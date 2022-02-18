Гимнаст Гарибов поделился впечатлениями от Олимпиад на фоне пандемии

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Гимнаст, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Эмин Гарибов поделился впечатлениями от Олимпиад на фоне пандемии.

«В Токио я присутствовал сам и проходил все эти этапы, а здесь, в Пекине, как рассказывают коллеги и друзья, всё намного жёстче именно по ковидным ограничениям. Что касается какого-то политического давления — наверное, не хуже и не лучше, чем было в Токио», — заявил он в беседе с «МИР 24».

Как отметил Гарибов, он понимает, насколько спортсменам тяжело постоянно находиться в маске, сдавать тесты, тем более в зависимости от расписания тренировок.

«Такой дополнительный фактор стресса, конечно, не очень благоприятно влияет во время Олимпийских игр. Но в то же время, может быть, и мобилизует», — считает он.

Ранее заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Елена Бережная в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.