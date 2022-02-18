Свищёв: российский биатлон возрождается, у него есть будущее

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Председатель комитета Государственной думы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подвёл итоги выступления сборной России по биатлону на Олимпийских играх в Пекине.

«Нужно продолжать верить в наших спортсменов, тренеров и федерацию биатлона. Важно понимать, что у нас есть все шансы, а не расстраиваться. Отечественный биатлон возрождается! Я смотрю на это с самыми положительными эмоциями. Ещё недавно у нас был постоянный провал. На прошлой Олимпиаде наши биатлонисты завоевали лишь одну медаль, а сейчас их уже несколько! Ребята хорошо провели прошлый сезон, в нынешнем появились медали в Кубках мира. Всё говорит о том, что биатлон действительно возрождается! Обратите внимание, сейчас мы ждём медали в каждой гонке. Это прогресс. Я поздравляю СБР и считаю, что есть долгожданный подъём. У нас хорошие спортсмены, отлично работает сервис, прекрасные тренеры. У российского биатлона есть будущее! Сейчас нужно просто провести работу над ошибками и порадоваться тому, что по итогам Олимпиады у нас есть медали», — цитирует Свищёва Sport24.

На Олимпийских играх в Пекине российские биатлонисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.

Ранее Тихонов назвал отрицательным результат российских биатлонистов на ОИ в Пекине.